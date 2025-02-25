В Кропивницком прогремел взрыв

Вечером 25 февраля россияне атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Во время атаки взрывы прогремели на территории Кировоградской области.

Во время воздушной тревоги громко было в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Какие детали атаки

Воздушная тревога на территории Кировоградской области началась около 20:26 из-за угрозы ударных БПЛА. Защитники неба сообщали о дронах в регионе, которые двигались по западному и северо-западному курсу.