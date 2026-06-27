В Кропивницком прогремел взрыв

Вечером Россия приступила к новой волне дроновой атаки на Украину. Под ударом оказался Кропивницкий.

После десяти вечера в Кировоградской области начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

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Что известно об атаке на Кропивницкий?

В 22:43 Воздушные силы сообщили, что БПЛА двигается курсом на Кропивницкий. Через несколько минут в городе раздался взрыв.

Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

В 23:03 мониторы писали о том, что один беспилотник все еще летает вокруг Кропивницкого.

Напомним, что вечером под массированной атакой дронов оказался Чернигов. Десятки "Шахедов" заходили на город с севера. Там раздалась серия взрывов. Позже стало известно о двух пострадавших. Они получили осколочные ранения из-за падения БПЛА.

В ночь на 27 июня под ударами врага находилось Запорожье. На город сбросили управляемые авиабомбы. В результате попадания получил повреждения 10-этажный жилой дом. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены другие жилые дома, складские помещения и легковые автомобили. Ранения получили 10 человек, среди которых 9-летний мальчик и 13-летняя девочка.