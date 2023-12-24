В Кропивницком прогремели два взрыва: Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного обстрела

Российские военные 24 декабря атаковали Кропивницкий. В городе прогремело несколько взрывов в Сочельник.

О том, что в Кропивницком прогремели взрывы, написали корреспонденты Суспильного. Предшествовали этому сообщения от Воздушных сил о том, что враг направил ракеты на город.

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Что известно об атаке Кропивницкого

19:17 В Суспильном писали, что в Кропивницком слышали звуки взрывов. Обратим внимание, что в тот момент в регионе звучала воздушная тревога. В ту же минуту Воздушные силы написали, что ракета летит на Кропивницкий.

19:18 Корреспонденты Суспильного сообщили, что взрыв прогремел во второй раз в Кропивницком.

По состоянию на 19:27 воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины. Речь идет о Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Причем связана она с атакой дронами-камикадзе, которые враг запустил с полуострова Крым.

Редакция 24 Канала напоминает о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Помните о том, что обломки дронов или ракет также наносят разрушения и вред. Если же вы не находитесь в укрытиях, то следует избегать пребывания у окон. Также ни в коем случае не следует фотографировать или снимать на видео работу ПВО или последствия атак.

В ночь на 24 декабря враг атаковал "Шахедами"

Обратим внимание, что сейчас воздушная тревога связана с атакой дронами-камикадзе. В ночь на 24 декабря враг также запустил "Шахеды", чтобы бить ими по Украине.

Как отметили в Воздушных силах, оккупанты били по Украине 15 дронами-камикадзе. Их российские захватчики запустили из Приморско-Ахтарского района.

В результате противовоздушного боя, силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 14 "Шахедов". Российские БПЛА сбили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Массированная атака Кропивницкого