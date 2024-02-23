В Кропивницком и Кривом Роге раздались взрывы: оккупанты запустили ракеты

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население Украины. Вечером враг выпустил две ракеты по южным областям.

Россияне ударили ракетами по двум областям Украины.

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В двух городах раздавались взрывы

Незадолго до десяти вечера Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для восточных областей.

В 22:12 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Кропивницкого.

В 22:16 Воздушные силы сообщили о запуске еще одной ракеты в направлении Кривого Рога.

Вскоре в пригороде Кропивницкого и Кривого Рога раздались взрывы.

В 22:25 была отменена ракетная опасность для восточных областей.

По состоянию на 22:34 для Херсонщины, Николаевщины и Кировоградщины снова появилась угроза ударов баллистики. Кроме того, враг продолжает атаку "Шахедами". Опасность существует для нескольких областей, в частности, Киевщины и столицы.