В Кропивницком и Кривом Роге раздались взрывы: оккупанты запустили ракеты
23 февраля 2024, 22:23Читати новину українською
Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население Украины. Вечером враг выпустил две ракеты по южным областям.
Россияне ударили ракетами по двум областям Украины.
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В двух городах раздавались взрывы
Незадолго до десяти вечера Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для восточных областей.
В 22:12 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Кропивницкого.
В 22:16 Воздушные силы сообщили о запуске еще одной ракеты в направлении Кривого Рога.
Вскоре в пригороде Кропивницкого и Кривого Рога раздались взрывы.
В 22:25 была отменена ракетная опасность для восточных областей.Обратите внимание! По состоянию на 22:34 для Херсонщины, Николаевщины и Кировоградщины снова появилась угроза ударов баллистики. Кроме того, враг продолжает атаку "Шахедами". Опасность существует для нескольких областей, в частности, Киевщины и столицы.