В Кропивницком слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях
4 мая 2022 , 22:33Читати новину українською
СМИ сообщают о звуках взрывов в Кропивницком. Но заметим, что официальной информации пока нет.
О звуках взрывов в Кропивницком начали сообщать около 22:20. Пока новостей о "прилетах" нет, сообщает 24 канал.
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Вероятно, это могло работать ПВО, но местных жителей призывают не покидать укрытия.Важно! Не комментируйте и не уточняйте в соцсетях никакой официально не подтвержденной информации. Также не выкладывайте фото или видео последствий обстрелов, так вы помогаете врагу корректировать огонь.
Если вы увидели в небе подозрительный объект, то не снимайте его и не выкладывайте в социальные сети. Если вы действительно хотите помочь нашим защитникам, лучше сообщите о них в чат-бот телеграма "Что-то летит" – @rusrocketfly_bot.
Предыдущие удары по Кировоградщине
Заметим, что вечером 3 мая оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Кировоградщине. Их выпустили из Каспийского моря. 1 ракету сбила ПВО, а 2 попали по железнодорожной инфраструктуре. К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые.
Последние ракетные удары по Украине:
- Около 20.30 местные СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве. Вероятно, работала ПВО.
- Также о звуках взрывов сообщалось в Черкассах и Запорожье. Пока что официальной информации о "прилетах" или работе ПВО нет.
- Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне обстреляли центр Днепра.
- Впоследствии Укрзализныця сообщила, что оккупанты пустили ракету по объекту железнодорожной инфраструктуры в Днепре.
- Ряд телеграм-каналов сообщили о взрывах в Одессе. Но еще неизвестно, связано ли это с работой ПВО.
- В этот же вечер в Николаевской области тоже сообщили о взрывах. Информация подтверждена, но пока неизвестно никаких деталей.
- В Требухове в Киевской области тоже сообщили о взрывах. Но впоследствии стало известно, что это ПВО сбило ракету. Ее остатки упали в поле.
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