В Кропивницком слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

4 мая 2022 , 22:33
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СМИ сообщают о звуках взрывов в Кропивницком. Но заметим, что официальной информации пока нет.

О звуках взрывов в Кропивницком начали сообщать около 22:20. Пока новостей о "прилетах" нет, сообщает 24 канал.

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Вероятно, это могло работать ПВО, но местных жителей призывают не покидать укрытия.

Важно! Не комментируйте и не уточняйте в соцсетях никакой официально не подтвержденной информации. Также не выкладывайте фото или видео последствий обстрелов, так вы помогаете врагу корректировать огонь.

Если вы увидели в небе подозрительный объект, то не снимайте его и не выкладывайте в социальные сети. Если вы действительно хотите помочь нашим защитникам, лучше сообщите о них в чат-бот телеграма "Что-то летит" – @rusrocketfly_bot.

Предыдущие удары по Кировоградщине

Заметим, что вечером 3 мая оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Кировоградщине. Их выпустили из Каспийского моря. 1 ракету сбила ПВО, а 2 попали по железнодорожной инфраструктуре. К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые.

Последние ракетные удары по Украине:

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Автор: Анастасія Кушпіт