В Кропивницком слышали звуки взрывов: россияне запускали ракету

Российские захватчики утром 4 января запускали свою ракету в направлении города Кропивницкий. В конце концов, там раздались мощные взрывы.

В городе также раздаются сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей Кропивницкого находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Воздушные силы ВСУ около 9 часов 32 минут предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Военные подчеркнули, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

"В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – предупреждали в Воздушных силах.

Через 20 минут стало известно, что российская ракета держит свой курс на город Кривой Рог. Впоследствии Воздушные силы предупредили, что эта воздушная цель движется на город Кропивницкий.

В конце концов корреспонденты Суспильного сообщили, что в самом городе слышали громкие звуки около 10 часов 1 минуты.

В Кропивницком слышны звуки взрывов. В области продолжается воздушная тревога,

– подчеркнули журналисты.

Корреспонденты также призвали граждан не выкладывать фото и видео в социальные сети возможных результатов взрывов.

Уже в 10 часов 11 минут в Кировоградской области раздался отбой воздушной тревоги из-за угрозы обстрела российскими ракетами.

Впоследствии глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович попросил граждан Кропивницкого ничего не выкладывать в сеть. Он также заверил, что предоставит подробности относительно ракетной атаки впоследствии.

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