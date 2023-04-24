"Украинский флаг будет в Симферополе": активисты разместили проукраинские символы в Крыму

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают бороться против оккупационных властей Крыма. Они сделали 32 проукраинских граффити за выходные.

Симферополь, Севастополь и Керчь украшены желтыми лентами и граффити, на улицах этих городов нацистский знак "Z" – превращается в песочные часы. Об этом пишет 24 Канал.

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Проукраинские символы в Крыму

Всего за выходные активисты смогли сделать 32 граффити. Там отмечают, что оккупанты усиливают контрразведывательный режим и увеличивают количество камер наблюдения.

Движение "Желтая Лента" имеет свой чат-бот в телеграме, так что все желающие могут присоединиться к команде.

Нас тысячи, каждый из нас понимает ответственность и последствия, и каждый из нас будет идти до конца,

– говорится в сообщении.

Проукраинские граффити в оккупированном Крыму: смотрите фото

Активисты оставили патриотические граффити: смотрите видео

Проукраинские граффити в Крыму: смотрите видео

Неспокойная ночь в Крыму

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что Черноморский флот России отбивает атаку надводных беспилотников на город.

Оккупанты сначала утверждали, что "бахнуло что-то" не в воздухе, ведь в таком случае сработала бы сигнализация машин. Впоследствии они написали, что уже от второго взрыва весь город проснулся, потому что из-за него и сработала сигнализация.

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