В Крыму КамАЗ с военными протаранил гражданскую легковушку

В оккупированном Крыму КамАЗ с российскими военными врезался в гражданский автомобиль. Пассажиры "Лады" получили ранения.

Авария произошла около улицы Часа в 12:00, 31 марта. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Детали аварии в Керчи

Отмечают, что за рулем легкового автомобиля находился водитель 1942 года рождения, и его пассажир, жена примерно того же возраста. В ДТП пострадали оба.

Водитель и пассажир "Лады" доставлены в Керченскую городскую больницу №1 с ушибами грудной клетки.



Место ДТП / Фото из местных телеграмм-каналов



Авария в Керчи / Фото из местных телеграмм-каналов



В Керчи КамАЗ с оккупантами протаранил авто / Фото из местных телеграмм-каналов

Мощные взрывы в Крыму