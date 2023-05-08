После освобождения Крыма у него, вероятнее всего, заберут автономный статус, – ОП
Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Крыму после деоккупации. Он объяснил, должен ли быть Крым автономным после возвращения в Украину.
Советник главы Офиса Президента рассказал УНИАН, что унитарное государство потому и унитарное, что там нет никаких отдельных автономий. Они ведь, по словам Подоляка, так или иначе являются питательной средой для возникновения сепаратистских настроений, пишет 24 Канал.
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Будет ли Крым иметь автономию после деоккупации
Безусловно, автономия – это опасный путь, путь в конфликтность на региональном уровне. Я не думаю, что после всех "прививок", которые мы сейчас получили, нам нужно этим путем идти,
– заявил советник Андрея Ермака.
Михаил Подоляк отметил, что не стоит забывать – у нас есть этнические сообщества и их права должны быть в полном объеме определены. В частности, крымские татары заслуживают того, чтобы мы на них смотрели с большой симпатией.
Последние новости Крыма: коротко
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что во временно оккупированном Крыму с начала 2023 года "хлопок" расцветал уже почти 30 раз.
- По словам Юсова, там работают разные факторы. В частности, в основном говорится об инцидентах или о проблемах с соблюдением правил противопожарной безопасности на военных объектах и на тех объектах, которые обеспечивают деятельность оккупационной армии и флота.
- Также представитель ГУР Минобороны Украины в очередной раз объяснил, что любые действия украинских Сил безопасности и обороны, правоохранителей, спецслужб на украинской территории законны.