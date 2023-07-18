В Крыму – мощные взрывы: местные жалуются на "хлопок" в Феодосии
Во временно оккупированном Россией Крыму 18 июля снова неспокойно. Взрывы раздаются возле Феодосии.
Об этом рассказали в ряде местных телеграм-пабликов, сообщает 24 Канал. Первый взрыв прогремел около 16:45.
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В Феодосии раздались взрывы
К 17:00 местные жители Феодосии начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Также они публиковали фото следов пролетов ракет, появившихся в небе.
В Коктебеле видели пролет ракеты / Фото из соцсетей
Бердянская коса трижды передает привет прилетами. Звук "хлопка" был слышен даже в Урзуфе. Вечер перестает быть томным,
– написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
В Феодосии слышали взрывы / Фото из соцсетей
В поселке городского типа Советское и соседних селах слышали мощный взрыв. Однако следов на небе не было.
Также мощные взрывы слышали в Нижнегорском районе, в сторону Изобильного, со стороны Сиваша.
В Крыму было громко / Фото из соцсетей
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Взрыв на Крымском мосту 17 июля: коротко
- На Крымском мосту ночью 17 июля раздались громкие звуки взрывов. В районе одной из опор мостового перехода был виден густой черный дым.
- В СБУ сообщили, что атака на Крымский мост являлась частью удачной спецоперации Службы безопасности и Военно-Морских Сил нашего государства.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин провел совещание по Крымскому мосту. Он приказал максимально оперативно восстановить все, однако вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что это вряд ли будет выполнено.
- В результате взрывов одна пролетная часть автодорожной части разрушилась и не подлежит восстановлению. Также повреждены железнодорожные пути Крымского моста.
- После "хлопка" на Крымском мосту оккупанты начали очень нервничать. Они пытаются хоть как-то "реанимировать" силы ПВО в глазах россиян. В частности, захватчики говорят, что Крым якобы атаковали почти 30 БПЛА, но ПВО якобы все сбила. Однако даже люди, поддерживающие войну против Украины, не верят в эти басни.