В Крыму – мощные взрывы: местные жалуются на "хлопок" в Феодосии

Во временно оккупированном Россией Крыму 18 июля снова неспокойно. Взрывы раздаются возле Феодосии.

Об этом рассказали в ряде местных телеграм-пабликов, сообщает 24 Канал. Первый взрыв прогремел около 16:45.

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В Феодосии раздались взрывы

К 17:00 местные жители Феодосии начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Также они публиковали фото следов пролетов ракет, появившихся в небе.



В Коктебеле видели пролет ракеты / Фото из соцсетей

Бердянская коса трижды передает привет прилетами. Звук "хлопка" был слышен даже в Урзуфе. Вечер перестает быть томным,

– написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



В Феодосии слышали взрывы / Фото из соцсетей

В поселке городского типа Советское и соседних селах слышали мощный взрыв. Однако следов на небе не было.

Также мощные взрывы слышали в Нижнегорском районе, в сторону Изобильного, со стороны Сиваша.



В Крыму было громко / Фото из соцсетей

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Взрыв на Крымском мосту 17 июля: коротко