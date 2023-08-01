В Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданских, атакующих военные объекты России – ГУР

На территории оккупированного Крыма растет противостояние между российским контингентом и проукраински настроенным населением.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки. Отмечают, что на территории Крыма приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей Молотова".

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В Крыму действуют граждане с проукраинской позицией

Организаторами и исполнителями большинства из них именно проукраинские граждане.

Чтобы противостоять таким атакам, личный состав вооруженных сил России переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты,

– рассказали в ГУР.

Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после произведенных арестов считаются "пропавшими без вести". А в отношении оставшихся на свободе используются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса, отмечают в разведке.

Большинство задержанных и арестованных – представители крымскотатарского народа.

Последние новости из оккупированного Крыма

! В конце июля глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что деоккупация Крыма уже близка. По его словам, наши воины уже скоро будут на территории полуострова.

На днях оккупационные власти жаловались из-за неизвестной "атаки" 25 беспилотников. Однако о них не сообщали в местных телеграмм-каналах и не подтверждали в Украине. По словам пропагандистов, 16 дронов якобы сбили. Еще 9 якобы потерпели крушение в Черном море.

29 июля произошла атака на Чонгарский мост. Успешный удар подтвердили в ВСУ, при этом в России наоборот почему-то умолчали. В результате удара мост не может нормально функционировать. Там существенно повреждено дорожное покрытие и железнодорожный путь.