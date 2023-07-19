"Пытались атаковать ПВО оккупантов": в Крыму "обнаружили" обломки неизвестных дронов

В аннексированном Крыму уже несколько дней подряд раздаются мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты якобы нашли "обломки вражеских беспилотников".

Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты подчеркивают, что эти БПЛА якобы пытались атаковать российскую ПВО на оккупированном полуострове, передает 24 Канал.

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Захватчики нашли "обломки БпЛА"

Пропагандисты отмечают, что обломки беспилотников якобы нашли в 100 метрах от позиций российской противовоздушной обороны. Более того, эти обломки оккупанты находили почти каждый день на протяжении последних дней.

Так росСМИ сообщают, что утром 17 июля "обломки 3 беспилотников" обнаружили в районе позиций ПВО России у села Оленевка Черноморского района аннексированного Крыма. Еще один "сбитый БПЛА" якобы обнаружили в Раздольненском районе полуострова вблизи насосной станции.

На этом пропагандисты не остановились и отчитались о пятом обнаруженном беспилотнике. Этот БПЛА якобы нашла жительница крымской деревни Владиславовка в поле. Еще один дрон 18 июля в своем огороде обнаружил житель села Аврора на аннексированном полуострове.

Оккупанты подчеркивают, что пострадавших в результате этих "неизвестных обломков" якобы нет. Относительно разрушений построек захватчики ничего не говорили.

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