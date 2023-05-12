В Крыму под Джанкоем упал российский военный вертолет: экипаж самоликвидировался
12 мая в селе Светлое Джанкойского района в Крыму упал российский вертолет Ми-28. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.
Об этом сообщило Минобороны России. В результате аварии все, кто был на борту, погибли, передает 24 Канал.
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Пилоты погибли
В Министерстве заявляют, что это был плановый учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28. Полет производился без боекомплекта, на земле разрушений нет.
К счастью, пилоты не пострадали, а погибли. Предварительная причина аварии – отказ техники.
В местных телеграм-каналах распространяют фото с места происшествия. На фотографии виднеется черный дым от пожара в результате падения вертолета.
Следует напомнить похожую ситуацию 4-летней давности. В 2019 году в Краснодарском крае разбились российские пилоты на Ми-28H, участвовавшие в агрессии против Украины 2018 года, когда в нейтральных водах атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".
В этой авиакатастрофе в 2021 году российский военный суд признал виновным бывшего командира 55-го отдельного вертолетного полка ВВС России полковника Евгения Суходольского. Ему присудили 5 лет лишения свободы.
К слову, советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что "хлопка" в Крыму станет больше. Это все связано с интерактивной картой оккупированного Крыма, на которой журналисты обозначили 223 военных объекта России.
Он добавил, что часть данных была в открытом доступе, а журналисты проделали очень хорошую работу. Так что в ближайшее время полуостров станет опасным местом для россиян.
Отметим, что в скором времени россиянам будет совсем несладко. Ведь техники, ресурсов и людей у врага остается меньше. Тем более что захватчики собственноручно уничтожают свою технику.
Актуальные потери врага
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия сократилась еще на 750 воинов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили уже 197 670 оккупантов.
Кроме того, враг теряет огромное количество техники. Актуальная статистика выглядит так:
- танков – 3 745 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 7 295 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 3 068 (+15) единиц,
- РСЗО – 559 (+2) единиц,
- средств ПВО – 312 (+2) единиц,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 636 (+9) единиц,
- крылатых ракет – 970 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 996 (+12) единиц,
- специальной техники – 393 (+2) единицы.