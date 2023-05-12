В Крыму под Джанкоем упал российский военный вертолет: экипаж самоликвидировался

12 мая в селе Светлое Джанкойского района в Крыму упал российский вертолет Ми-28. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.

Об этом сообщило Минобороны России. В результате аварии все, кто был на борту, погибли, передает 24 Канал.

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Пилоты погибли

В Министерстве заявляют, что это был плановый учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28. Полет производился без боекомплекта, на земле разрушений нет.

К счастью, пилоты не пострадали, а погибли. Предварительная причина аварии – отказ техники.

В местных телеграм-каналах распространяют фото с места происшествия. На фотографии виднеется черный дым от пожара в результате падения вертолета.

В Крыму упал российский вертолет / Фото из соцсетей

Следует напомнить похожую ситуацию 4-летней давности. В 2019 году в Краснодарском крае разбились российские пилоты на Ми-28H, участвовавшие в агрессии против Украины 2018 года, когда в нейтральных водах атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

В этой авиакатастрофе в 2021 году российский военный суд признал виновным бывшего командира 55-го отдельного вертолетного полка ВВС России полковника Евгения Суходольского. Ему присудили 5 лет лишения свободы.

К слову, советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что "хлопка" в Крыму станет больше. Это все связано с интерактивной картой оккупированного Крыма, на которой журналисты обозначили 223 военных объекта России.

Он добавил, что часть данных была в открытом доступе, а журналисты проделали очень хорошую работу. Так что в ближайшее время полуостров станет опасным местом для россиян.

Отметим, что в скором времени россиянам будет совсем несладко. Ведь техники, ресурсов и людей у врага остается меньше. Тем более что захватчики собственноручно уничтожают свою технику.

Актуальные потери врага

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия сократилась еще на 750 воинов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили уже 197 670 оккупантов.

Кроме того, враг теряет огромное количество техники. Актуальная статистика выглядит так: