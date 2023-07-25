В Крыму есть попадание в состав боеприпасов и расположение оккупантов, – Братчук
Россиянам на оккупированных украинских территориях спокойствие может только сниться. Новый "хлопок" в Крыму посетил склады боеприпасов и расположение российской армии.
Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона о последствия взрывов в Крыму, информирует 24 Канал. По словам Братчука, неспокойно было в Красной Поляне, расположенной неподалеку от Красногвардейска. Именно туда направлялось много скорых.
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Предварительно есть информация, что попадание "хлопка" в две старые заброшенные фермы, где находился личный состав и склады с боеприпасами российской оккупационной армии. Это тоже предварительная информация. Подождем немного, и подробностей станет больше,
– добавил Братчук.
Он также рассказал, что местные телеграмма-каналы пытались опровергать факт взрывов, называя это "разминированием".
Актуально о хлопке в Крыму
- Накануне в Крыму прогремели взрывы. Гауляйтер оккупированного полуострова Сергей Аксенов сообщил о попадании дрона в состав БК в Джанкойском районе.
- Учитывая происшествия, так называемая "власть" приняла решение об эвакуации населения сел в радиусе 5 километров от места "чрезвычайного происшествия".
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что после взрывов в Крыму оккупанты провели обыски в домах крымских татар. Такое же было в прошлом году после первых взрывов на полуострове.