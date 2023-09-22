В Крыму поражен штаб Черноморского флота: первые кадры прилета
В Севастополе 22 сентября был поражен штаб Черноморского флота. В результате удара здание российских военных сильно "устало".
В сети публикуют немало фотографий и видео пораженного штаба Черноморского флота России в Севастополе, пишет 24 Канал. Мониторинговые группы сообщают, что штаб якобы поразила крылатая ракета Storm Shadow, однако эта информация нуждается в подтверждении.
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Штаб оккупантов могла поразить крылатая ракета
Так называемый ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев подтвердил информацию о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
Российские пропагандисты пишут, что обломки ракеты после удара разлетелись на сотни метров.
Штаб ЧФ России в Севастополе после ракетного удара / Фото из сети
Штаб ЧФ России могла поразить ракета / Фото из сети
Штаб Черноморского флота России в Севастополе после прилета: смотрите видео
После прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе почему-то решили объявить воздушную тревогу.
В Севастополе сильный дым после прилета / Фото из сети
В оккупированном Крыму заждались ВСУ, поэтому люди заговорили на украинском. "Началось", – говорит один из очевидцев прилета по штабу ЧФ России.
Очевидцы комментируют прилет по штабу: смотрите видео
После удара по штабу Черноморского флота России в здании продолжается пожар. Очевидцы публикуют видео яркого хлопка.
Последствия удара по штабу ЧФ России: смотрите видео
После "хлопка" у оккупантов началась настоящая паника. Людей просят не выезжать в центр Севастополя и не выходить из зданий. На месте работают сотрудники МЧС России.
ГУР МО ранее атаковало Черноморский флот
- Президент Владимир Зеленский предупреждал Россию, что до конца войны от Черноморского флота ничего не останется. Украинские военные уничтожают российские корабли и другую инфраструктуру.
- 20 сентября Украина нанесла удар по командному пункту Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
- Силы обороны поразили командный пункт оккупантов у поселка Верхнесадово. Успешный удар подтвердили в украинской разведке, а также в ВСУ.