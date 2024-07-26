В Крыму прогремела серия взрывов: пылает аэродром "Саки"

Неспокойной выдалась ночь для оккупантов в Крыму. В ряде регионов раздавались взрывы.

В частности, досталось и аэродрому “Саки”. Там вспыхнул пожар, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

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Где раздавались взрывы в Крыму

Как сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, в ночь на пятницу, 26 июля, во временно оккупированном Крыму прозвучали мощные взрывы. Их было слышно в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя.

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Подписчик сообщает: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахкает со всех сторон – со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко, скорее всего, в Саках,

– говорится в сообщении.

Впоследствии местные сообщили о 5 "прилетах" в Евпатории. Они добавили, что сирены включали после первого взрыва и пятого.

Уже в три часа ночи появилась информация о том, что аэродром "Саки" горит. Сообщают о детонации склада боеприпасов.

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"Ракеты "воздух-воздух" в Саках улетели в воздух. Вместе с бортами", – сообщил один из подписчиков канала.

Пожар на аэродроме "Саки" / Фото "Крымского ветра"