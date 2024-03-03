В Днепре прогремели взрывы, а Крым был под атакой беспилотников: хронология 739 дня войны
Россия продолжает преступную полномасштабную войну против Украины. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы дать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 739 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Аналитики Института изучения войны проанализировали потери россиян в авиации за последнее время и пришли к выводу, что Россия готова рисковать самолетами ради продвижения на Авдеевском направлении и вблизи Донецка. По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Они, вероятно, пытаются восстановить его. Корреспонденты "Суспільного" примерно в 2 часа ночи сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Местные пишут, что они прозвучали до объявления воздушной тревоги. Оккупанты писали о ряде громких взрывов в Феодосии в ночь на 3 марта. В частности, в домах звенели окна, а у машин сработала сигнализация. Взрывы, вероятно, слышали в районе нефтебазы. Сообщается, что именно в сторону нефтебазы ехали скорые и пожарные. Тем временем Крымский мост закрыли. Предположительно, Крым был под атакой БпЛА.
Россия готова рисковать авиацией, - ISW
В Днепре также ночью слышали взрывы
В Крыму прогремели взрывы
Аналитики Института изучения войны проанализировали потери россиян в авиации за последнее время и пришли к выводу, что Россия готова рисковать самолетами ради продвижения на Авдеевском направлении и вблизи Донецка.
По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Они, вероятно, пытаются восстановить его.
Корреспонденты "Суспільного" примерно в 2 часа ночи сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Местные пишут, что они прозвучали до объявления воздушной тревоги.
Оккупанты писали о ряде громких взрывов в Феодосии в ночь на 3 марта. В частности, в домах звенели окна, а у машин сработала сигнализация.
Взрывы, вероятно, слышали в районе нефтебазы. Сообщается, что именно в сторону нефтебазы ехали скорые и пожарные.
Тем временем Крымский мост закрыли. Предположительно, Крым был под атакой БпЛА.