В Днепре прогремели взрывы, а Крым был под атакой беспилотников: хронология 739 дня войны

3 марта 2024, 06:47
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Россия продолжает преступную полномасштабную войну против Украины. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы дать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 739 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:37, 03 марта

Россия готова рисковать авиацией, - ISW

Аналитики Института изучения войны проанализировали потери россиян в авиации за последнее время и пришли к выводу, что Россия готова рисковать самолетами ради продвижения на Авдеевском направлении и вблизи Донецка.

По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Они, вероятно, пытаются восстановить его.

06:35, 03 марта

В Днепре также ночью слышали взрывы

Корреспонденты "Суспільного" примерно в 2 часа ночи сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Местные пишут, что они прозвучали до объявления воздушной тревоги.

06:31, 03 марта

В Крыму прогремели взрывы

Оккупанты писали о ряде громких взрывов в Феодосии в ночь на 3 марта. В частности, в домах звенели окна, а у машин сработала сигнализация.

Взрывы, вероятно, слышали в районе нефтебазы. Сообщается, что именно в сторону нефтебазы ехали скорые и пожарные.

Тем временем Крымский мост закрыли. Предположительно, Крым был под атакой БпЛА.

Автор: Вікторія Кульженко