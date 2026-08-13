Россияне проводят обыски в мечетях, – Чубаров рассказал, кого больше всего боятся оккупанты в Крыму

Российские оккупанты усиливают репрессии в Крыму на фоне ухудшения ситуации на полуострове. В частности, в последние недели участились визиты в дома крымских татар и не только.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 Каналу, что оккупационные власти рассматривают крымских татар как наиболее организованную часть населения полуострова, которая в основном не приемлет российскую оккупацию. Именно поэтому давление на них систематически усиливается.

Как оккупанты усиливают давление на крымских татар

Рефат Чубаров отметил, что российские оккупационные власти проводят политику систематического запугивания крымских татар. По его мнению, чем хуже становится ситуация в Крыму и России, тем сильнее будут репрессии.

Глава Меджлиса о репрессиях в отношении крымскотатарского народа: видео

Кроме того, абсолютное большинство крымских татар не признает российскую оккупацию. Поэтому россияне целенаправленно оказывают давление именно на них.

В последние недели мы отслеживали учащение посещений домов крымских татар, так называемых "бесед", а в некоторых случаях – обысков, особенно в мечетях,

– сказал Чубаров.

По его словам, усиление репрессий происходит параллельно с ухудшением ситуации на самом полуострове. В частности, проблемы затрагивают и северные районы Крыма, которые традиционно остаются наиболее уязвимыми, а также восток полуострова, в частности Феодосию и ее окрестности.

Глава Меджлиса также рассказал о проблемах с электроснабжением. В частности, в Алуште и Ялте в течение определенного периода действовали ограничения, когда свет подавали на два часа, после чего шесть часов его не было.

К слову. Ночью 13 августа 2026 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые привели к масштабному отключению электроэнергии в городе. Местные жители сообщали о полном отключении электроснабжения после атаки, которую связывают с действиями беспилотников.

Такие проблемы негативно сказываются и на местной экономике. Оккупанты пытаются использовать крымские предприятия в своих интересах, однако сейчас из-за накопления проблем они также сталкиваются с серьезными трудностями.