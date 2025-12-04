Бензиновый коллапс обостряется: эксперт сказал, что ждет Крым дальше
- В Крыму наблюдаются серьезные проблемы с поставками горючего, которое продается в ограниченном количестве.
- Роман Свитан считает, что в ближайшее время могут усилиться атаки на российские нефтебазы, чтобы уничтожить места хранения нефтепродуктов врага.
В Крыму продолжаются серьезные проблемы с топливом. Коллаборационисты там успокаивают население, утверждая, что такая ситуация не только на полуострове, но и в некоторых регионах России.
Интересно, что в Крыму продают бензин только в ограниченном количестве и только один вид. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что временно оккупированный полуостров стал проблемой для россиян, ведь туда очень сложно поставлять все необходимое для военного и гражданского обеспечения.
К теме Россия потеряла контроль над топливом: Крым переходит на бензиновую диету
Что ждет Крым дальше?
Роман Свитан отметил, что значительную часть нефтепродуктов, которые Россия поставляет в Крым оккупанты отправляют на фронт, в частности на Запорожское и Херсонское направления.
Кроме этого, запасы горючего сжирает российское население, которое сейчас оккупировало Крым. Для нас эти люди оккупанты, которые не защищены никакими законами о сохранении жизни гражданского населения. Все потому, что они на нашей территории с российскими паспортами,
– сказал он.
Именно поэтому удары по российским нефтебазам и местам, где оккупанты хранят топливо является для противника болезненным.
Напомним. Украинские Силы специальных операций снова атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Симферопольском районе, нанеся удар беспилотниками по ее помповой станции. Это ключевой элемент логистики оккупационных войск. В ССО отметили, что такие удары направлены на ослабление возможностей российской армии вести наступательные действия.
Полковник запаса ВСУ считает, что в ближайшее время такие атаки могут усилиться, чтобы были уничтожены все места, где россияне хранят нефтепродукты. Кроме этого, противника там, вероятно, ждут и проблемы с энергетикой.
Какие цели Украина атакует в Крыму?
В Крыму 22 ноября 2025 года прогремели взрывы в нескольких местах. Известно, что беспилотники атаковали аэродромы, где россияне хранили свои истребители и дроны. Кроме этого, под ударом также оказалась нефтебаза
В Севастополе и возле аэродрома "Кача" 24 ноября прозвучало несколько мощных взрывов. Местные сообщают, что не слышали звуков работы российской противовоздушной обороны.
Украинские силы атаковали пусковой район вражеских беспилотников во временно оккупированном Крыму. Такие действия наших защитников должны ослабить наступательные возможности противника.