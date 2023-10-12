В Крыму снова сирены, оккупанты заявляют о ракетной атаке, транспорт не работает

Россияне утверждают, что работает ПВО. Тем временем людей выгнали из транспорта из-за угрозы обстрела.

Война России против Украины продолжается. Иногда россияне также слышат завывание сирен во временно оккупированном Крыму.

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Что известно

Как сообщают пророссийские паблики, ракетная угроза для Севастополя, севера и запада полуострова. Ракеты якобы запустили из Николаевской области.

Также там пишут, что в акватории Черного моря сбит беспилотник, а Крымский мост перекрыт из-за ракетной опасности. Российский флот якобы отбивает атаку.

Морской и наземный транспорт перестал работать, людей выгнали из транспорта из-за угрозы обстрела.

Некоторые россияне публикуют ролики из укрытия, но есть видео, как люди во время тревоги играют в бадминтон на спортивной площадке.

Журналист "Крым.Реалии" передает, что о тревоге в Севастополе объявил диктор, но его голос очень плохо слышен.

На 19:18 оккупанты сообщили, что якобы сбили БПЛА над морем, а также "одну-три ракеты, скорее всего С200, с северной стороны".