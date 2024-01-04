В Крыму снова взрывы: оккупанты заявляют об атаке беспилотниками

Взрывной день четверга 4 января в Крыму продолжился взрывным вечером. О главном расскажет 24 Канал.

Днем в Крыму поразили РЛС под Евпаторией и Юхарину балку под Севастополем – там был командный пункт россиян, но не только. В Юхариной балке точно расположен аэродром и, возможно, база ПВО.

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Что известно об атаке дронами по Крыму вечером 4 января

В половине восьмого вечера в Новофедоровке (Сакский район) якобы работала российская ПВО. Впрочем, взрыв был такой силы, что его услышали и в Евпатории, и в Скворцово. А поселок Скворцово – это уже Симферопольский район.

Под ударом дронов оказался северо-западный Крым / Скриншот 24 Канала

Россияне утверждали, что по ним пускают дроны из Одессы. Местных призывали сообщать о "времени и месте фиксации" – вероятно, "стучать", где летят дроны. Интересно, неужели доблестная пе-ве-о не способна справиться сама? Или днем 4 января Украина действительно нанесла значительный ущерб оккупантской ПВО?

Оккупанты предупреждают и о ракетной опасности для Крыма. Также жалуются, что "меры безопасности" следует предпринять на несколько ближайших часов, повторные атаки возможны ближе к ночи и ночью.

Враждебное минобороны заявило о сбитии дрона самолетного типа над западным Крымом. Впрочем, есть маленькая несостыковка: крымские паблики сообщили о нескольких "уничтоженных" БПЛА.

Тем временем Крымский мост не работал четыре часа – его закрыли еще днем. Там скопилось более 1600 авто в обе стороны, жалуются россияне.

Силы обороны поразили важные объекты в Крыму

В Воздушных силах поблагодарили пилотов за невероятную работу. А в ГУР намекнули, что работа Сил обороны продолжается.