В Крыму уничтожен российский комплекс С-400: разведка показала видео удара
Силы обороны уничтожили во временно оккупированном Крыму российский комплекс С-400. В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав
Взрыв в селе Оленевка на мысе Тарханкут раздался около 10:00. Местные власти до сих пор не комментируют инцидент.
Интересно В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Разведка показала успешную отработку в Оленевке
В результате успешной работы вблизи мыса Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". В ГУР отметили, что, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму.
В ГУР показали кадры успешной работы: смотрите видео
Между тем так называемая "местная власть" до сих пор не комментирует потерю в Оленевке. К слову, российское МЧС в Крыму пыталось оправдать густой дым у мыса "возгоранием сухой травы". Однако через несколько минут сообщения удалили и ныне ни российские минобороны, ни оккупационные власти полуострова не реагируют и не комментируют взрыв.
Что известно о взрывах в Оленевке
- Местные телеграм-каналы сообщали, что во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Инцидент произошел на западе полуострова в селе Оленевка в Черноморском районе.
- Россияне сообщали, что слышали не менее 7 взрывов. После этого в небе заметили 4 российских истребителя, летевших в сторону мыса Тарханкут и на Север полуострова.
- Местные телеграм-каналы сообщали, что в Оленевке поразили средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.
- Источники 24 Канала в разведке впоследствии подтвердили, что успешно отработали по цели в Крыму и поразили систему ПВО.
- Кстати, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в Крыму, вероятно, могли поразить и ракетный комплекс "Бастион". Именно из него россияне запускали ракеты "Оникс" по территории Одесской области. Однако эта информация пока не подтверждена.