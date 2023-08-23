В Крыму уничтожен российский комплекс С-400: разведка показала видео удара

Силы обороны уничтожили во временно оккупированном Крыму российский комплекс С-400. В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав

Взрыв в селе Оленевка на мысе Тарханкут раздался около 10:00. Местные власти до сих пор не комментируют инцидент.

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Разведка показала успешную отработку в Оленевке

В результате успешной работы вблизи мыса Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". В ГУР отметили, что, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму.

В ГУР показали кадры успешной работы: смотрите видео

Между тем так называемая "местная власть" до сих пор не комментирует потерю в Оленевке. К слову, российское МЧС в Крыму пыталось оправдать густой дым у мыса "возгоранием сухой травы". Однако через несколько минут сообщения удалили и ныне ни российские минобороны, ни оккупационные власти полуострова не реагируют и не комментируют взрыв.

Что известно о взрывах в Оленевке