В Крыму усилились "зачистки" проукраинского населения, – заместитель Кулебы

Из-за полномасштабного вторжения россии украинцы в аннексированном Крыму все чаще начали сопротивляться. Поэтому оккупанты начали проводить массовые "зачистки" проукраинского населения и крымских татар на полуострове.

Об этом 24 каналу рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – Эмина Джапарова. Она говорит, что россия из-за репрессий заставляет людей в Крыму молчать.

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По ее словам, сейчас такие "зачистки" увеличились и усилились.

Когда тысячи украинцев варварским образом убивают, предел ценности жизни человека для росин исчез. Конечно, это влияет и на то, как обращаются с нашими гражданами на оккупированных территориях, тем более, с храбрецами, которые высказывают проукраинскую позицию,

– заверила Джапарова.

Она подчеркнула, что крымские татары также подвергаются преследованиям из-за исторического контекста.

"Ведь россия давно миру "продала" историю о том, что Крым – это истинно русская земля, и собственно ей мешают крымские татары со своей историей. россия хочет уничтожить след крымских татар", – говорит Джапарова.

Заместительница Кулебы подчеркнула, что в отношении украинцев в аннексированном Крыму такая же ситуация – россия болезненно считает, что "Украина не имеет права на жизнь".

Поэтому такая политика репрессий внедрялась россией сотни лет. Наши дипломатические ведомства пытаются объяснить этот исторический контекст международным партнерам, – добавила она.

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Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

Крым ожидает деоккупацию. Ведь после 24 февраля по нему прокатилась волна антивоенных протестов, которая продолжается до сих пор. Ориентировано уже более 100 случаев протестов в Крыму.

9 августа во временно оккупированном Крыму прозвучал "хлопок". Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

В то же время в россии началась истерика из-за того, что Украина стремится вернуть Крым, который россияне захватили в 2014 году. В кремле решили принять меры безопасности на аннексированном полуострове.

Испуганный успехами ВСУ медведев заявил, что в случае удара по Крыму "Украину будет ждать судный день". Каким образом россияне собираются его устроить – он не рассказал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты очень переживают из-за оружия, которое наши героические ВСУ получают от партнеров. Они активно усиливают защиту Крымского моста, ведь в случае атаки по нему они будут отрезаны от основного канала обеспечения.

Россияне продолжают проводить позорную политику милитаризации детей на территории оккупированного Крыма. Малыши в детсадах навязывают идеологию борьбы с нацистами на примере Украины.

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