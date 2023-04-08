Во временно оккупированном Крыму очень неспокойно: взрывы слышны в Феодосии

В субботу, 8 апреля, захватчикам во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Феодосии раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В то же время оккупационная администрация, как обычно, оправдывается работой ПВО.

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Громкие взрывы в Феодосии прогремели днем 8 апреля

8 апреля во временно оккупированной Феодосии раздались звуки взрывов. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Оккупационная администрация, как сообщают, утверждает, что сработали системы ПВО. В частности, об этом сказал советник российского "председателя" Крыма Олег Крючков.

Пропагандисты пишут о "сбитой ракете"

Пропагандистские онлайн-ресурсы заявляют, что якобы "сбили вражеский объект". Речь будто бы о ракете, "запущенной со стороны Украины".

Подчеркнем, что никакой информации по инциденту от украинских официальных лиц по состоянию на 12:00 нет. Телеграм-каналы распространяют фото с места событий. На фотографиях виден густой дым.



В Феодосии сообщают о взрывах 8 апреля / Фото из телеграм-каналов



В Крыму оккупантам нет безопасного места / Фото из телеграм-каналов

Россияне в сети жалуются, "как это ракета пролетела через весь Крым". Отметим, что Феодосия расположена на конце оккупированного полуострова, а по данным российских ресурсов, "боеприпас пролетел 415 километров".

Ракета пролетела на высоте более 15 километров и была сбита расчетом ЗРК С-300 в Феодосийских окрестностях. Задымление на фото вызвано падением обломков после ее поражения в воздухе,

– пишут в пропагандистских телеграм-каналах.

Где расположена Феодосия, в которой сегодня раздались взрывы: смотрите карту DeepState

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