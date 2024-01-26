"Локализация угроз": россияне в Крыму ввели "особый режим" пропуска на КПП
Так называемый "глава Крыма" оккупант Сергей Аксенов подписал указ о введении "особого режима" на пропускных пунктах на границе с Херсонской областью. Такое решение он объяснил "локализацией угроз".
Соответствующий указ опубликовали на сайте Аксенова, а также об этом пишут росСМИ. Интересно, особый режим пропуска распространяется и на колонны военной техники, передает 24 Канал.
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Страх россиян в Крыму только растет
Аксенов 25 января подписал указ о введении "особого режима" въезда и выезда между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Он объяснил, что такое решение связано с "локализацией угроз безопасности населения, военных и других объектов".
Согласно указу, пересекать границу между Крымом и Херсонщиной можно только в 3 установленных автомобильных и 2 железнодорожных пунктах пропуска. Так, военные колонны должны двигаться по специально отведенным дорогам во взаимодействии с ФСБ России. Указом также предусмотрено, что люди на блокпостах должны предъявлять документы, удостоверяющие личность, а военнослужащие и правоохранители – боевые приказы или служебные удостоверения.
Известно, что будут работать автомобильные КПП "Армянск", "Перекоп" и "Джанкой", а также два железнодорожных – "Армянск" и "Джанкой". Пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью, как заявил Аксенов, вне пунктов пропуска запрещается.
Кроме того, так называемое "министерство внутренних дел Крыма" рекомендовало алгоритм действий, если пересечь границу между Крымом и Херсонской областью будут пытаться лица без документов. В частности оккупанты предлагают устанавливать личность "в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством", а также рассматривать заявления о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности.
Более того, о таких лицах надо информировать ФСБ, а также сообщать о решениях, которые были приняты по ним.
Оккупанты боятся украинцев
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал такое решение россиян. Он заявил, что враг делит оккупированные территории на определенные "сорта", добавив, что такой термин начали употреблять и сами российские пропагандисты.
Юсов добавил, что такие действия россиян демонстрируют страх перед украинцами.
Так, россияне боятся украинцев с оккупированных территорий и пытаются создать дополнительные фильтрационные препятствия для того, чтобы не допустить их выезда, в том числе – на территорию России и дальше, не допустить их передвижения в других регионах. Ну и собственно продолжать этот режим концлагеря, деля на отдельные зоны украинские оккупированные территории,
– подчеркнул Юсов.
Он также добавил, что такое решение может быть связано с выборами президента России. Юсов отметил, что это "праздник авторитаризма" для того, чтобы усиливать давление на население, и такие меры будут продолжаться.
"Оккупанты относятся к украинцам, украинских земель как к абсолютно враждебным факторам и это видно сейчас невооруженным глазом", – подытожил представитель ГУР МО.
В Крыму постоянно что-то взрывается
- Во временно оккупированном Крыму постоянно раздаются взрывы. Так, в Севастополе днем 21 января объявляли воздушную тревогу и заявляли якобы о "ракетной опасности" Местные жители сообщали, что слышали по меньшей мере 3 мощных взрыва, однако оккупационные власти оправдали это работой "пе-ве-о".
- Утром 21 января местные жители Севастополя также жаловались на "громкие звуки". Оккупационные власти никак не прокомментировали звуки, похожие на взрывы, однако местные СМИ писали, что они были похожи на пуски из реактивных бомбометов.
- Днем 17 января в Евпаторийском районе оккупанты заявляли о взрывах. Местные жители заявляли о работе "пе-ве-о". Однако оккупационные власти решили не комментировать взрывы, а лишь добавили, что дым – это было средство маскировки российских военных.