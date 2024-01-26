"Локализация угроз": россияне в Крыму ввели "особый режим" пропуска на КПП

Так называемый "глава Крыма" оккупант Сергей Аксенов подписал указ о введении "особого режима" на пропускных пунктах на границе с Херсонской областью. Такое решение он объяснил "локализацией угроз".

Соответствующий указ опубликовали на сайте Аксенова, а также об этом пишут росСМИ. Интересно, особый режим пропуска распространяется и на колонны военной техники, передает 24 Канал.

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Страх россиян в Крыму только растет

Аксенов 25 января подписал указ о введении "особого режима" въезда и выезда между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Он объяснил, что такое решение связано с "локализацией угроз безопасности населения, военных и других объектов".

Согласно указу, пересекать границу между Крымом и Херсонщиной можно только в 3 установленных автомобильных и 2 железнодорожных пунктах пропуска. Так, военные колонны должны двигаться по специально отведенным дорогам во взаимодействии с ФСБ России. Указом также предусмотрено, что люди на блокпостах должны предъявлять документы, удостоверяющие личность, а военнослужащие и правоохранители – боевые приказы или служебные удостоверения.

Известно, что будут работать автомобильные КПП "Армянск", "Перекоп" и "Джанкой", а также два железнодорожных – "Армянск" и "Джанкой". Пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью, как заявил Аксенов, вне пунктов пропуска запрещается.

Кроме того, так называемое "министерство внутренних дел Крыма" рекомендовало алгоритм действий, если пересечь границу между Крымом и Херсонской областью будут пытаться лица без документов. В частности оккупанты предлагают устанавливать личность "в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным законодательством", а также рассматривать заявления о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности.

Более того, о таких лицах надо информировать ФСБ, а также сообщать о решениях, которые были приняты по ним.

Оккупанты боятся украинцев

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал такое решение россиян. Он заявил, что враг делит оккупированные территории на определенные "сорта", добавив, что такой термин начали употреблять и сами российские пропагандисты.

Юсов добавил, что такие действия россиян демонстрируют страх перед украинцами.

Так, россияне боятся украинцев с оккупированных территорий и пытаются создать дополнительные фильтрационные препятствия для того, чтобы не допустить их выезда, в том числе – на территорию России и дальше, не допустить их передвижения в других регионах. Ну и собственно продолжать этот режим концлагеря, деля на отдельные зоны украинские оккупированные территории,

– подчеркнул Юсов.

Он также добавил, что такое решение может быть связано с выборами президента России. Юсов отметил, что это "праздник авторитаризма" для того, чтобы усиливать давление на население, и такие меры будут продолжаться.

"Оккупанты относятся к украинцам, украинских земель как к абсолютно враждебным факторам и это видно сейчас невооруженным глазом", – подытожил представитель ГУР МО.

В Крыму постоянно что-то взрывается