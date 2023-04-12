Боятся дронов и цветения "хлопка": в Крыму запретили парады на 9 мая
Во временно оккупированном Крыму россияне отменили демонстрации на 1 мая, шествие "Бессмертного полка" и парад 9 мая.
Об этом сообщил кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов у себя в телеграмм-канале, информирует 24 Канал. По словам коллаборанта, "решение было принято из соображений безопасности".
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Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая,
– сообщил он у себя в телеграмме.
Примечательно, что накануне Аксенов уверял, что оккупанты на полуострове не боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и не видят в нем для себя "катастрофы".
В Севастополе таки будут "праздновать"
К слову, сначала Аксенов сообщил, что мероприятия отменены и в Крыму, и в Севастополе. Но так называемый "губернатор" Севастополя опроверг это и сказал, что военному параду в городе-герое – быть.
После этого Аксенов уточнил, что решение касается только республики Крыма (а Севастополь административно Крыму не подчиняется).
Очевидно, в Севастополе надеются, что обильный "хлопок" станет дополнительным фейерверком на "празднике".
Раньше в российских Курске и Белгороде также "из соображений безопасности" решили не проводить парад 9 мая. РосСМИ писали, что это необходимо, чтобы не провоцировать "противника скоплением военных и техники".
"Хлопок" в Севастополе
- Вечером 19 марта в Центральной части временно оккупированного Симферополя было неспокойно. Неизвестный заложил взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте под газопровод.
- А недавно представители движения "Атеш" обнаружили бензосклад врага во временно оккупированном Симферополе и опубликовали оттуда красноречивое фото.