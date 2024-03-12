В Курске посреди ночи прогремели взрывы: власти уверяют о работе ПВО

После полуночи 12 марта в российском Курске прогремели взрывы. Местные власти спешат убеждать людей, что в регионе якобы работает ПВО.

Около 1 ночи по Киеву российскими телеграмм-каналами и СМИ начали активно распространять информацию. Заявляли, что над Курском раздаются взрывы. Понятное дело, что местный губернатор поспешил успокаивать жителей региона.

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В Курске крайне неспокойно

Губернатор Курской области Роман Старовойт пытался успокоить жителей региона. Он заявлял, что над Курском якобы выполняет свою работу ПВО. Более того, он на этом не остановился. По состоянию на 00:52 по Киеву уверял, что якобы над городом удалось сбить воздушную цель.

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За 20 минут до этого в Курской области предупреждали о ракетной опасности. Призывали находиться в безопасных местах без окон и дверей. Если же человек на улице – ему немедленно следует перейти в ближайшее укрытие.

Позже Старовойт уточнил, что якобы над Фатежским районом сбили украинский БПЛА. И что уточняют последствия на земле.

В Таганроге под атаку попала авиабаза

В ночь на 9 марта россияне активно жаловались на якобы массированную атаку дронами. Мол, под удар попал авиазавод в Таганроге. Как раз там располагался самолет-разведчик А-50.

Интересное сообщение в своем телеграме сделал Сергей Притула. Он подчеркнул, что "ваши донаты клепали Таганрог".

И когда "пробивали коридор", и когда били по объекту! Как говорится "Можем павтарить" бесследно не проходит!

– подчеркнул Притула.

Сергей Притула сослался на собственные источники. Он отметил, что на модернизации в ангаре 66 находился самолет ДРЛО А-50. И что это воздушное судно, с большой вероятностью, получило критические повреждения. Это связано с тем, что значительные повреждения получил и сам ангар.

Притула также добавил, что есть вероятность поражений еще одного самолета. Поэтому он призвал скрестить пальцы и ожидать официального подтверждения этой новости.

Он также выразил благодарность донорам за поддержку, а защитникам – за прекрасно выполненную работу. Волонтер добавил, что донаты на Благотворительный фонд Сергея Притулы ежедневно работают на победу. Причем как на нулевых позициях, так и глубоко в тылу врага.