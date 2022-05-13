В Курске в России пронесся мощный ураган: деревья ломали авто, сотни людей без света

Россией раз за разом проносятся стихийные бедствия. На этот раз Курск накрыло мощным ураганом, который ломал деревья и срывал крыши.

В четверг вечером, 12 мая, стихия накрыла российский город Курск. В городе начался ливень и поднялся мощный ветер. И под его натиском начали падать деревья. А также металлические конструкции. Именно они и разбили припаркованные автомобили.

Деревья падали на дорогу, перекрывая проезжую часть.

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Однако на одних деревьях ураган не остановился. В одном из районов ветер сорвал крышу с трансформаторной подстанции. Следовательно, часть города осталась без электроснабжения, а жители города – и без связи.

Стихийные бедствия в России и постоянные "хлопки"

После того, как Россия решила напасть на Украину, в самой России постоянно происходят невзгоды. Особенно это касается приграничных с Украиной областей – Белгородской, Курской и Воронежской. Именно там россияне собрали больше всего своей армии для нападения на Украину. После их концентрации в этих областях, там постоянно происходят разные неурядицы.

Больше всего проблем возникает в Белгородской области, откуда россияне отправляют своих оккупантов на Харьков и Донбасс. Жители этого региона довольно часто слышат "хлопки" в воздухе. Так российские пропагандисты решили заменить слово "взрывы", ведь оно пугает "обычных россиян". Так что, чтобы не усиливать напряжение в обществе (ведь на России не может происходить ничего плохого), там решили прибегнуть к такому шагу.

Иногда такие "хлопки" результат деятельности противовоздушной обороны. По крайней мере, так заявляют в России. Хотя неизвестно, кто и почему обстреливает территорию России. Россияне пытаются во всем обвинить Украину. И даже показывают обломки украинских ракет или беспилотников. Хотя украинские военные еще до этого неоднократно сообщали, что российские оккупанты собирают сбитые беспилотники на Донбассе, чтобы потом их обломки использовать во время постановочных обстрелов на территории России. Это делается для того, чтобы обвинить Украину в этом и добиться еще большей поддержки войны против Украины среди россиян. Украина свою причастность к обстрелам отрицает.

Иногда такие "хлопки" приводят и к более серьезным последствиям, как пожар на складах боеприпасов в Белгородской области. Хотя часто горят и нефтебазы и другие военные объекты.

Хотя проблемы в России могут произойти и без "хлопков". К примеру, железнодорожный мост в Курской области, по которому курсировали товарные вагоны, тоже обрушился. Именно по железной дороге по территории России перебрасывают войска, которые воюют против Украины.

Но страдают не только приграничные с Украиной регионы, но и далекие Сибирь и Урал. Хотя без "украинского следа" здесь тоже не обошлось. Россию окутали массовые лесные пожары, с которыми там не могут справиться. Уже десятки погибших. А в некоторых регионах огонь уничтожил целые улицы и районы. А вот бороться с такой стихийной бедой некому и нечем. Ведь технику Россия отправила на войну против Украины. Поэтому пожары и приобретают такие большие масштабы.