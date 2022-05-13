В четвер ввечері, 12 травня, стихія накрила російське місто Курськ. У місті почалася злива та здійнявся потужний вітер. І під його натиском почали падати дерева. А також металеві конструкції. Саме вони й потрощили припарковані автомобілі.

Дерева падали на дорогу, перекриваючи проїздну частину.

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Однак на самих лише деревах буревій не зупинився. В одному з районів вітер зірвав дах з трансформаторної підстанції. Відтак частина міста залишилася без електропостачання, а жителі місті – і без зв'язку.

Стихійні лиха в Росії та постійні "хлопки"

Після того, як Росія вирішила напасти на Україну, в самій Росії постійно відбуваються негаразди. Особливо це стосується прикордонних з Україною областей – Бєлгородської, Курської та Воронезької. Саме там росіяни зібрали чи не найбільше своєї армії для нападу на Україну. Відтак після їх концентрації в цих областях, там постійно відбуваються різноманітні негаразди.

Найбільше проблем стаються в Бєлгородській області, звідки росіяни відправляють своїх окупантів на Харків та Донбас. Жителі цього регіону доволі часто чують "хлопки" у повітрі. Так російські пропагандисти вирішили замінити слово "вибухи", адже воно лякає "звичайних росіян". Тож щоб не посилювати напругу в суспільстві (адже на Росії не може відбуватися нічого поганого), там вирішили вдатися до такого кроку.

Інколи такі "хлопки" – результат діяльності протиповітряної оборони. Принаймні так заявляють у Росії. Хоча невідомо, хто і чому обстрілює територію Росії. Росіяни намагаються у всьому звинуватити Україну. І навіть показують уламки українських ракет або безпілотників. Хоча українські військові ще до цього неодноразово повідомляли, що російську окупанти збирають збиті безпілотники на Донбасі, щоб потім їх уламки використати під час постановочних обстрілів на території Росії. Це робиться для того, щоб звинуватити Україну в цьому, та добитися ще більшої підтримки війни проти України серед росіян. Україна свою причетність до обстрілів заперечує.

Деколи ж такі "хлопки" призводять і до більш серйозних наслідків, як от пожежа на складах боєприпасів у Бєлгородській області. Хоча часто горять і нафтобази та інші військові об'єкти.

Хоча проблеми в Росії можуть статися і без "хлопків". Для прикладу, залізничний міст у Курській області, яким курсували товарні вагони, теж обвалився. Саме залізницею по території Росії перекидають війська, які воюють проти України.

Але потерпають не лише прикордонні з Україною регіони, а й далекі Сибір та Урал. Хоча без "українського сліду" тут теж не обійшлося. Росію огорнули масові лісові пожежі, з якими там не можуть впоратися. Вже є десятки загиблих. А в деяких регіонах вогонь знищив цілі вулиці та райони. А от боротися з таким стихійним лихом немає кому та немає чим. Адже техніку Росія відправила на війну проти України. Тому пожежі й набувають таких великих масштабів.