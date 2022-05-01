Обвал стався близько 11:20 на 67 кілометрі залізної дороги Суджа – Сосновий Бір. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграмі, інформує 24 канал.

До речі Знову "містика" в Росії: щось вибухає у Курську, під Бєлгородом горить склад боєприпасів

Що стверджують росіяни

Біля мосту працюють спецслужби, щоб встановити причини аварії. Старовойт переконує, мовляв, цю залізничну гілку використовували лише для пересування товарних складів.

Ніхто не постраждав. Загроз для життя та здоров'я росіян теж немає.

У Курській області – "жовтий рівень небезпеки"

Ще 10 квітня російські чиновники повводили "жовті рівні небезпеки" у прикордонних з Україною областях. Зокрема, і в Курській. Там встановили пункти спостереження з військовими та поліцією, а в населених пунктах – посилені патрулі.

Слід зазначити, що саме Курська область стала одним із плацдармів, звідти російська армія вторглася на територію України. Ще перед нападом туди перекидали війська. Коли загарбники почали завдавати невдач, до регіону звозили російську техніку, яку розконсервували.

Вибухи у Курську

27 квітня у Курську пролунали звуки вибухів. Там спрацювала система протиповітряної оборони. Жертв та руйнувань немає. Достеменно невідомо, що спричинило звуки. Ймовірно, це була чергова провокація росіян, аби звинуватити ЗСУ.

Тим більше пропагандисти не забарились. Вони зробили фейковий сюжет про "збиті над Курською областю українські безпілотники".

Вибухи в інших прикордонних містах

У Росії останнім часом почастішали вибухи, пожежі та схожі інциденти. Наприклад, у той же день, 27 квітня, під Бєлгородом горів склад боєприпасів.

Вибухи гриміли і у Воронежі. ЗМІ писали, що спрацювала ППО біля військового аеродрому "Балтімор".

До речі, перед цим, 25 квітня, у російському Брянську також пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі.

До слова, Олексій Арестович прокоментував останній інцидент. За його словами, складається відчуття, що в Росії розпочалась партизанська війна.

До речі – Росія хотіла збити пасажирський літак і звинуватити Україну: