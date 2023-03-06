"Хлопок" не покидает Россию: в Курской и Белгородской областях слышат взрывы

Весна для россиян началась с цветения "хлопка". В течение недели на территории России фиксировали взрывы и пожары.

Об очередной порции "хлопка" сообщили в российских телеграмм-каналах. Около 10:30 начали появляться сообщения о взрывах в Брянской и Белгородской областях, передает 24 Канал.

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Детали взрывов

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. Как следствие – жители села Искра остались без света.

Бумеранг, запущенный Россией, вернулся. Жителям села Белянка в Белгородской области приходят уведомления об обстреле от чрезвычайников. Однако власти Белгорода пока не комментировали эту ситуацию.

Стоит отметить, что это уже второй "хлопок" на Белгородщине за день. Утром во вражеских СМИ сообщили о взрывы в Новом Осколе. Пропагандисты заявляют, что российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты".

Есть также информация, что обломки воздушных целей повредили дома, линии электропередач и травмировали гражданина России.

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