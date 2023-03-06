"Хлопок" не покидает Россию: в Курской и Белгородской областях слышат взрывы
Весна для россиян началась с цветения "хлопка". В течение недели на территории России фиксировали взрывы и пожары.
Об очередной порции "хлопка" сообщили в российских телеграмм-каналах. Около 10:30 начали появляться сообщения о взрывах в Брянской и Белгородской областях, передает 24 Канал.
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Детали взрывов
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничной территории в Хомутовском районе. Как следствие – жители села Искра остались без света.
Бумеранг, запущенный Россией, вернулся. Жителям села Белянка в Белгородской области приходят уведомления об обстреле от чрезвычайников. Однако власти Белгорода пока не комментировали эту ситуацию.
Стоит отметить, что это уже второй "хлопок" на Белгородщине за день. Утром во вражеских СМИ сообщили о взрывы в Новом Осколе. Пропагандисты заявляют, что российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты".
Есть также информация, что обломки воздушных целей повредили дома, линии электропередач и травмировали гражданина России.
В России начинает зарождаться партизанское движение: главное
- 2 марта в России начали происходить удивительные вещи. Там заявили, что якобы "украинская ДРГ" проникла в один из российских селений вблизи границы. Пропагандисты придумали разные ложные истории о гибели людей и ранении ребенка.
- Интересно, как "украинская ДРГ" могла оказаться в селе близком к границе с Украиной. Логично, что там должны находиться российские военные. Но, получается, что российская граница сейчас совершенно незащищена.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что эта ситуация в Брянской области не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.
- Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус", опубликовавший видеообращение, в котором его военные рассказали, что пришли освобождать Россию от преступного путинского режима.
- На следующий день после событий на Брянщине, Путин собрал заседание Совбеза, а затем сделал несколько заявлений. Сначала он рассказал о мифических "неонацистах", якобы 8 лет "мучивших людей" на Донбассе и убивших дочь Александра Дугина в Москве.
- События в Брянской области он назвал "террористическим актом", а ответственность возложил опять же на "неонацистов" и "террористов".