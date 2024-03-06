Атака беспилотниками горно-обогатительного комбината в Курске – операция разведки, – источники
Крайне неспокойно было для россиян 6 марта. Известно, что второй раз за утро в Курской области беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат.
Источник в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщил 24 Каналу, что это операция украинской разведки.
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Что известно об атаке Курска
Итак, утром в Курской области было крайне неспокойно. Известно, что в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорске.
Собственно, в течение утра 6 марта в Курской области дважды жаловались на то, что регион под атакой беспилотников.
Обратим внимание, что губернатор Курской области Старовойт писал, что загорелся склад горюче-смазочных материалов. По данным же СМИ, беспилотник попал прямо в резервуар с топливом.
Позже журналисты уточнили, что под атаку беспилотников попал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске. И что БПЛА попал в резервуар, расположенный на территории предприятия. На месте пожарные пытались ликвидировать пожар.
Еще через несколько часов российские СМИ начали распространять информацию о том, что беспилотник якобы снова попал в Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске.
Сами российские СМИ позже также писали, что в результате атаки беспилотника нет пострадавших. В то же время отметили, что на месте работают оперативные службы.
Неспокойно было не только в Курской области
- Объявляли воздушную тревогу в Белгородской области утром 6 марта. Позже россияне рассказывали, что они якобы сбили беспилотник в районе села Ближнее.
- Также об атаке БПЛА на нефтебазу и аэродром жаловались в Воронеже. В лучших традициях россиян, все воздушные цели сбили, ничего не произошло.
- Параллельно произошел взрыв в Туве на Шагонарской ТЭЦ. В результате этого вспыхнул пожар. Известно, что госпитализировали 18 человек. 6 из них находятся в тяжелом состоянии, а 9 – в состоянии средней тяжести. Кроме того, велись поиски еще троих под завалами.
- Заметим, что 5 марта взрывы прогремели в Белгородской области. Известно, что беспилотники атаковали нефтебазу. В результате этого вспыхнул пожар.
- Интересно, что губернатор Гладков жаловался, что взрыв прогремел в Губкинском городском округе. И он заявлял, что пожар вспыхнул на инфраструктурном объекте.