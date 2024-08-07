В Курской области мог погибнуть "топовый" российский военкор Евгений Поддубный, – росСМИ

Вечером 7 августа россияне сообщили о гибели военкора Евгения Поддубного. За пару часов до этого пропагандист рассказывал о ситуации в Курской области.

Информацию о смерти Поддубного подтвердил депутат госдумы России и ряд российских телеграмм-каналов, связанных с войной. СМИ пишут, что он не отвечает на звонки по личному номеру.

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Смерть Поддубного

По предварительным данным, машину с военкором Евгением Поддубным атаковал FPV-дрон – она взорвалась. Сегодня днем он поехал в Курскую область снимать репортаж. В своем телеграм-канале военкор публиковал видео с машины, в котором рассказывал о "потерях противника" в этом регионе.

Последнее появление Евгения Поддубного в Курской области: смотрите видео

Отметим, что Евгений Поддубный был одним из самых известных военкоров России. С начала полномасштабной войны освещал события на оккупированных территориях, а также докладывал об обстановке в эфирах кремлевских каналов. Его аудитория в телеграмме насчитывает 700 тысяч подписчиков.

Добавим, что после сообщений о смерти в российских пабликах появилось видео с мужчиной, который якобы ехал с Поддубным в машине. По его словам, военкора с ожогами отвезли в Курскую больницу, и у него "нет осколочных ранений".

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Обратите внимание, что заявлениям о "потери ВСУ" от Поддубного доверять точно нельзя. В частности, примерно в то время появились кадры, на которых российские "защитники Курщины" лежат в ряд на одной из дорог области. Речь идет по меньшей мере о 22 или, по данным некоторых телеграмм-каналов, даже 40 пленных, среди которых преимущественно срочники.

Вечером в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Оно и не удивительно, ведь днем ряд российских пабликов писали, что Вооруженные Силы якобы захватили город Суджа, который является административным центром одноименного района. Также сообщалось о продвижении более чем на 10 километров