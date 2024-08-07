Інформацію про смерть Поддубного підтвердив депутат держдуми Росії та низка російських телеграм-каналів, пов'язаних з війною. ЗМІ пишуть, що він не відповідає на дзвінки по особистому номеру.

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Смерть Поддубного

За попередніми данними, автівку з воєнкором Євгенієм Поддубним атакував FPV-дрон – вона вибухнула. Сьогодні вдень він поїхав в Курську область знімати репортаж. У своєму телеграм-каналі воєнкор публікував відео з машини, у якому розповідав про "втрати противника" у цьому регіоні.

Остання поява Євгенія Поддубного у Курській області: дивіться відео

Проте після повідомлень про смерть у російських пабліках з'явилося відео з чоловіком, який нібито їхав з Поддубним у автівці. За його словами, воєнкора з опіками відвезли у Курську лікарню, і у нього "немає уламкових поранень".

Зазначимо, що Євгеній Поддубний був одним з найвідоміших воєнкорів Росії. Від початку повномасштабної війни висвітлював події на окупованих територіях, а також доповідав про обстановку в ефірах кремлівських каналів. Його аудиторія у телеграмі налічує 700 тисяч підписників.

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Зверніть увагу, що заявам про "втрати ЗСУ" від Поддубного довіряти точно не можна. Зокрема, приблизно у той час з'явилися кадри, на яких російські "захисники Курщини" лежать у ряд на одній із доріг області. Йдеться про щонайменше 22 або ж, за даними деяких телеграм-каналів, навіть 40 полонених, серед яких переважно строковики.

Ввечері у Курській області впровадили режим надзвичайної ситуації. Воно й не дивно, адже вдень низка російських пабліків писали, що Збройні Сили нібито захопили місто Суджа, що є адміністративний центром однойменного району. Також повідомлялося про просування більш як на 10 кілометрів у глибину Росії.