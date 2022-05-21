В Курской области снова "хлопок": россияне обвиняют Украину, хотя в то же время готовят по Сумщине

Вооруженные силы России беспощадно гонят по Сумщине, но заявляют о взрывах в Курской области. Оккупантам привиделись обстрелы в Глушковском районе рядом с Сумщиной.

Россиянам померещились минометные обстрелы

Об "обстрелах" заявил губернатор российской Курской области Роман Старовойт. Он сказал, что кто-то стрелял из минометов и артиллерийских снарядов.

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По информации российского чиновника, неизвестные нанесли удар по селу Попово-Лежачи. Вымышленный россиянами противник целился в местную машинно-тракторную станцию.

Заметим, что 17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт также заявлял об обстреле села Алексеевка вблизи границы с Украиной. Он информировал, что это якобы было сделано со стороны Украины. Якобы из-за этого российские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь.

Оккупанты 21 мая готовят по Сумской области

Пока российские чиновники придумывают обстрелы на собственной территории, под огнем вооруженных сил России находится Сумская область. Об этом в социальных сетях сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он сообщил информацию об обстреле по состоянию на 15:30. Как заявил Живицкий, почти в 9 утра Россия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской общины.

Более того, более часа войска враг вели огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района.

Россия обстреливает Сумщину: что известно

Российские военные пытаются отвлечь внимание Вооруженных Сил Украины и проводят провокации на Севере. 16 мая ДРГ кафиров даже пыталась зайти на Сумщину , но украинские защитники остановили врага. К сожалению, погиб украинский пограничник .

Больше всего обстрелов по Сумской области россияне нанесли 17 мая. Тогда войска агрессора более 70 раз обстреляли Сумщину, а также начали бой на севере Шосткинского района .

ВСУ удалось остановить оккупантов и вторично помешать врагу прорвать украинскую границу. Обстрелы продолжались все последующие дни.

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