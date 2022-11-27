В Латвии автобус с украинскими военными попал в ДТП

В Латвии вечером 26 ноября произошло ДТП с участием автобуса с украинскими военными. Водитель погиб, а 26 пассажиров получили ранения.

Автобус перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства. Он столкнулся с грузовиком.

Заметьте Латвийские флаги не встревожили: пропагандисты заврались о "нападении Польши"

В Латвии произошло ДТП с украинскими военными

В пресс-службе Сил обороны Эстонии рассказали, что вечером 26 ноября в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия вблизи города Айнажи в Латвии погиб водитель автобуса, который перевозил груз для военных.

Силы обороны выражают соболезнования родным и близким водителя автобуса. В результате аварии один военнослужащий Сил обороны Эстонии получил ранения и был доставлен в больницу для обследования,

– говорится в сообщении.

Другие пассажиры, пострадавшие в результате аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Их также доставили в больницу. Латвийская полиция сейчас выясняет точную причину ДТП.

К теме В Польше произошло жуткое ДТП: среди пострадавших есть украинцы

Травмы получили 26 человек

По информации Delfi, ДТП произошло около 19:20 на дороге А1 (Via Baltica). Там столкнулись пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss и грузовик с эстонскими номерами.

Место аварии находится примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам отправились эстонская полиция и скорая помощь. Кроме погибшего водителя, в результате ДТП травмировались 26 человек.

В латвийской скорой помощи рассказали, что их эстонские коллеги доставили в Пярнускую больницу 10 пострадавших, из них трое нуждаются в серьезной медицинской помощи.

По данным латвийской государственной пожарноспасательной службы (VUGD), на помощь пришли и эстонские спасатели, которые оказывали помощь пассажирам автобуса и деблокировали человека, зажатого в грузовике.

Второй водитель автобуса попал в больницу с переломом ноги. Он рассказал, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. Условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

Стоит посмотреть – На Западе поражены действиями ВСУ в отношении крейсера "Москва" и Змеиного: видео