Новый флаг уже готов, – "Свобода России" не исключает, что "Россию будут освобождать по кускам"

Рейд российских добровольцев – легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона – наделал немало шума в России. Так, в Курске, похоже, готовят референдум по выходу из состава страны-агрессора.

В селе Теткино появились бюллетени с вопросом "поддерживаете ли создание Курской автономной республики". Учитывая это, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский сказал 24 Каналу, что не исключает того, что Россию будут освобождать по кускам.

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"А почему бы и нет?! Новый флаг уже готов – за моей спиной. Собственно, сине-белый флаг – это российский триколор без кровавой красной полосы. Вполне вероятно, что Россию будем освобождать по кусочку. Почему бы не начать с Теткино? Такое развитие событий не исключаю. Может, это вопрос не сегодняшнего дня, но в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в ходе которых регионы получат свободу", – отметил Алексей Барановский.

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за село Теткино Курской области. Оно граничит с Украиной в районе Сумской области. Так, сообщается, что добровольцы передают привет из освобожденной части Теткино и продвигаются дальше.

В Теткино предлагают провести референдум/ росСМИ

Рейд добровольцев России: главное