В Ленинградской области разбился военный вертолет

В Ленинградской области вечером 18 марта разбился вертолет. Борт упал в Волосовском районе и загорелся.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России разбился вертолет

В Ленинградской области 18 марта разбился вертолет. Борт упал в поле в Волосовском районе, а после – загорелся. Пока неизвестно, сколько людей было на борту.

Некоторые росСМИ сообщают о двух погибших, однако официальной информации пока нет.

Что стало причиной авиакатастрофы – неизвестно. По уточненной информации, авария произошла возле села Шуговицы.

Вертолет разбился в Ленинградской области / Фото росСМИ

Экстренные службы подтвердили факт аварии вертолета. На месте работают пожарно-спасательные службы Ленинградской области.

В минобороны России также подтвердили факт авиакатастрофы Ми-28. Все члены экипажа погибли, однако сколько людей было на борту – не сообщали.

Что известно о вертолете Ми-28 Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

В минобороны России также сообщили, что авиакатастрофа с Ми-28 произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Ми-28 разбился в России / Фото росСМИ

К слову, в начале февраля украинские защитники из 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении и подбили вертолет. Кадры успешной работы показали в сети.