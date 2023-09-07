В Лисичанске российский военный грузовик раздавил легковушку, в которой был авторитет 90-х
Источник:Александр Квитка
Во временно оккупированном Лисичанске, расположенном в Северодонецком районе Луганской области, оккупанты раздавили легковой автомобиль. В нем ехал "авторитетный бизнесмен" 90-х годов Юрий Архиереев.
Соответствующую информацию сообщил 7 сентября волонтер Александр Квитка. СМИ написали, что Юрий Архиереев был бывшим директором Лисичанского филиала Международной Благотворительной организации "Международный Фонд борьбы с наркоманией".
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Что известно об инциденте в оккупированном Лисичанске
Сегодня (7 сентября – 24 Канал) в Лисичанске скончался Юрий Архиереев. Его машина попала в ДТП – произошло столкновение с военной машиной. Юрий умер в больнице от травмы, несовместимой с жизнью,
– написал Квитка.
По его словам, Архиереев был человек с тяжелой судьбой.
"Уходит эпоха 90-х годов нашего города... Каждый выбирает свой путь", – добавил волонтер.
Журналист Денис Казанский сообщил, что Юрий Архиреев скончался на месте. Он добавил, что авторитет 90-х остался в городе после прихода России и прогадал.
В Лисичанске погиб Юрий Архиреев / Фото из фейсбука Александра Квитки
По непроверенным данным из сети, Архирееву было 57 лет. Родился он 4 июля 1966 года в Лисичанске, где, вероятно, и прожил всю жизнь. Также он мог заочно учиться в Донецком юридическом институте МВД Украины по специальности "право".
Россияне держат людей в подвалах в оккупированном Энергодаре
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские захватчики обустроили во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье много застенков. В частности, враги забирают граждан Украины в застенки только потому, что у них нет российских паспортов.
Есть даже те, которые в городе в отделении полиции, куда недавно прилетел к 3 этажу дрон. Но там гражданских не было, потому что они их держат в подвальных помещениях,
– заявил Орлов.
По его данным, российские захватчики массово грабят и обыскивают дома, гаражи и дачи во временно оккупированном городе.
Особенно оккупанты усилили давление перед так называемыми фейковыми выборами на временно оккупированных территориях Украины. Ведь большинство украинцев не хотят участвовать в шабаше россиян.