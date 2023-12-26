Все зависит от сценария в Украине: в Литве была допущена возможность агрессии России против НАТО
Источник:Delfi
Россия время от времени прибегает к угрозам возможной войны против стран НАТО. Литовский лидер оценил, возможно ли это.
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о возможной войне России против НАТО. По его словам, все будет зависеть от сценария войны в Украине.
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Мероприятие должно поддерживать Украину
Президент Литвы считает, что Россия может развернуть войну против НАТО, если Запад перестанет поддерживать Украину. Однако он также подчеркнул, что возможность того, что партнеры перестанут помогать нашему государству, невелика.
Науседа сказал, что если России не удастся вернуть все в свою пользу, она застрянет и не сможет воевать на нескольких фронтах.
Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика,
– сказал он.
По словам Науседы, "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО".
В ISW проанализировали риторику Кремля по НАТО
- Россия в очередной раз прибегла к угрозам и начала заявлять, мол, в Финляндии "будут проблемы" из-за ее вступления в НАТО. Хотя российский министр Сергей Лавров распространяет лживые нарративы, что "Кремль не угрожает Альянсу", впрочем, его заявления – самое обычное пустословие, считают аналитики Института изучения войны.
- Лавров заявлял, что дискуссии стран Запада по поводу того, чтобы позволить Украине использовать аэродромы Альянса, являются "опасными мнениями". В ISW прискажут, что таким образом Лавров дал завуалированную угрозу НАТО. Аналитики утверждают, что Россия не впервые прибегает к подобным угрозам и информационным операциям, чтобы ослабить поддержку стран Запада.
- Аналитики Институт изучения войны подчеркнули, что Россия не отказалась от цели развалить НАТО. Поэтому заявления Кремля о "мирных переговорах" звучат неубедительно.