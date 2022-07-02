В Ливии – массовые протесты: люди штурмовали и подожгли здание парламента

В Ливии начались массовые протесты в нескольких городах. Протестующие 1 июля штурмовали здание Палаты представителей в городе Тобрук на востоке страны.

Впоследствии также устроили пожары в нескольких частях этого здания. Люди там требовали роспуска власти и проведение новых выборов.

Заметьте Россияне пытаются привлечь к войне курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии

Какие требования протестующих в Ливии

Кроме этого, продолжаются массовые протесты в столице Ливии – Триполи, а также в нескольких городах поменьше. Люди вышли на улицы не только с желанием роспуска органов власти, но и с несколькими требованиями. "Нам надоело, надоело! Нация хочет сбросить правительства! Мы хотим электроэнергии!" – кричали протестующие в Триполи.

Протесты и поджог парламента Ливии: смотрите видео

Демонстранты в столице Триполи поднимают фотографии всех участников ливийской (политической – 24 канал) сцены и скандируют: "Все они... значит все",

– сообщают местные.

Демонстранты обнародовали заявление, в котором указали основные требования:

распустить все органы власти;

объявить чрезвычайное положение в стране;

урегулировать кризис с электроэнергией;

ускорить проведение выборов;

добиться вывода иностранных наемников из страны.



Демонстранты в столице Ливии 1 июля / Фото из твиттера قلم حر

Что касается Тобрука, то там обострение ситуации произошло уже к вечеру. Демонстранты начали поджигать здание своего парламента, когда из него уже ушли силовики. Во многих кабинетах демонстранты занимались сжиганием официальных документов. Таким образом были повреждены:

кабинеты;

залы для встреч;

гостевые дома.

Пожар палаты представителей в Тобруке: смотрите видео

Почему начались протесты ливийцев

В феврале прошлого года стороны многолетнего вооруженного конфликта внутри страны договорились о формировании нового переходного правительства. 24 декабря должны были пройти президентские выборы, а после них и парламентские.

Однако в последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие, которое привело к гуманитарным проблемам. В частности, в некоторых регионах отсутствует электроснабжение.

Протесты в Ливии повлияют на мир

Bloomberg сообщает, что экспорт нефти из Ливии упал примерно на треть уровня прошлого года. Это произошло, когда обострение политического кризиса привело к приостановке экспорта в двух ключевых портах страны – Эс-Сидера и Рас-Лануфа.

Поэтому события Ливии угрожают еще большим ухудшением ситуации на мировом рынке нефти. Пока невозможно предположить, насколько сильно поднимется стоимость ресурса, однако этот неизбежный процесс уже запущен.

Ранее – США выпустили на рынок нефть со стратегических резервов: смотрите видео

Предыдущее удорожание произошло после масштабного вторжения России в Украину. Нефть марки Brent по состоянию на 1 июля стоит на 40% больше, чем это было пятью месяцами ранее.