Луганские боевики незаконно приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам за решеткой

Суд Луганской псевдореспублики решил лишить свободы сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Как объяснили это решение боевики, он якобы был виновен в "государственной измене".

Боевики совершают бесчинства не только в отношении обычных гражданских или защитников Украины. Также они решили, что могут лишать свободы членов международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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За что сотрудника ОБСЕ решили посадить за решетку

Дмитрий Шабанов являлся ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии. Его задержали на оккупированной территории Луганской области в середине апреля, а уже летом "министерство госбезопасности ЛНР" предъявило обвинение в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб.

Как пояснили в "верховном суде" квазиреспублики, такие действия являются "государственной изменой" и заслуживают наказания в виде лишения свободы на 13 лет. "Следствие" предъявило абсурдные обвинения. Мол, он якобы:

сотрудника ОБСЕ завербовал резидент ЦРУ США в Украине, ранее работавший в СБУ;

он прошел специальную подготовку в США;

в период с августа 2021 по апрель 2022 года собирал секретные сведения для передачи кураторам.

Как придумали боевики, информация касалась передвижения военной техники и вооружений, а также перемещения личного состава подразделений "народной милиции ЛНР".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине – это невооруженная гражданская миссия, которая должна беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также содействовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

Права человека и россия: что следует полагать

Как известно, в россии не знают, что такое верховенство права. Значения имеют только распоряжение "власть имущих" и то, что им нравится или нет. Только месяц назад, 16 августа, во временно оккупированном Крыму диджея бросили за решетку только за то, что тот включил в караоке украинскую песню . Из-за песни "Дикое поле" и клип к ней у оккупантов началась истерика, а потому диджея сразу задержали и бросили за решетку на 10 суток. Аргументировали это административным правонарушением, а именно демонстрацией символов, находящихся в россии под запретом.

Но это мелочь по сравнению с тем, что оккупанты вытворяют на оккупированной материковой части Украины. Так, в оккупированном Донецке троим иностранцам, воевавшим в рядах украинской армии, террористы вынесли смертные приговоры. К смертной казни двух британцев и марокканца, захвативших русские войска в плен во время войны в Украине. Такое беспредел резко осудили украинские власти и мировое сообщество.

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Судилище над защитниками "Азовстали"

Нельзя забывать и о демонстративном судилище в Мариуполе, которое хотели показательно провести в День Независимости Украины. Запланировано оно было над защитниками "Азовстали", которые защищены иммунитетом участника боевых действий, поэтому не могут быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях или за законные военные действия, совершенные во время вооруженного конфликта. Это распространяется даже на случаи, когда у людей пленяет страна, имеющая другое законодательство.

Владимир Зеленский предупредил, что этим россия отрежет себя даже от возможности переговоров. Такой трибунал осудили и в ООН и заявили, что его проведение будет лишь очередным военным преступлением. А также еще раз призвали россию предоставить полный доступ ко всем украинцам, взятым в плен.

Пока трибунал россияне проводить передумали, однако из-за успехов ВСУ оккупанты снова вспомнили о нем. 7 августа так называемая "прокуратура" фейковой пророссийской республики в Донецке заявила, что закончила подготовку к незаконному судилищу. Мол, "доказательства" о причастности украинских военных к "преступлениям" уже собрали.

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