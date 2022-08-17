В логове врага: в Мелитополе прогремел мощный взрыв у комендатуры оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе утром 17 августа прогремел мощный взрыв. Это произошло сразу у комендатуры врага.

Пока нет деталей о последствиях взрыва. Вероятно, к нему могут быть причастны украинские партизаны.

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Взрыв слышали в разных районах Мелитополя

Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, расположена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди россиян. Слава ВСУ,

– подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров.

По данным местных телеграм-каналов, взрыв был один, но слышали его в разных районах Мелитополя. Эпицентр звука был у зеленой поликлиники, где и расположена одна из комендатур.

В городе практически ежедневно раздаются взрывы

16 августа в Мелитополе также было "громко". 2 взрыва прогремели в районе подстанции, а после этого оккупанты остались без эфирного вещания. Федоров говорил, что повреждения мог получить транзитный кабель.

Украинские партизаны очень хорошо работают в Мелитополе. Теперь там что-то взрывается чуть ли не каждый день. русские военные с испуга уже начали вывозить свои семьи обратно в россию. Кроме того, они усилили фильтрацию населения. Теперь людей проверяют всюду – дома, на улицах.

Интересно Мэр Мелитополя рассказал об основных задачах партизанских сил в городе и их результатах

Потери России на войне против Украины

По состоянию на утро 17 августа Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 44,1 тысячи российских оккупантов. Только за минувшие сутки они уничтожили 200 оккупантов. русская армия активно избавляется от техники. Больше всего личного состава и техники оккупанты потеряли на Донецком и Харьковском направлениях. Вообще враг избавился в Украине:

1886 танков;

4162 боевых бронированных машин;

993 артиллерийских систем;

263 РСЗО;

136 средств ПВО;

233 самолетов;

196 вертолетов;

792 беспилотника оперативно-тактического уровня;

190 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3054 единицы автомобильной техники;

93 единицы специальной техники.

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