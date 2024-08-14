В Лубнах на Полтавщине слышали звуки взрыва. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают журналисты Суспильного, ссылаясь на заявления местных жителей. Сейчас на Полтавщине продолжается воздушная тревога.

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На Полтавщине слышали звук взрыва

В Полтавской области в 17:06 объявили воздушную тревогу. Через мгновение в Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Около 17:19 в сети сообщили, что в Лубнах слышали звук взрыва. Сейчас детали неизвестны.

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Ранее в Запорожье также раздавались взрывы. В течение часа в области дважды прогремели взрывы – около 16:05 и 16:30. Впоследствии стало известно, что над Запорожской областью сбили вражескую цель.