В Луцке прогремели взрывы

Российская армия практически непрерывно терроризирует города Украины. 12 сентября в полдень в Луцке прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Луцк?

Прежде всего, отметим, что для Луцкого района около 14:48 объявили дроновую угрозу – в городе звучала воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали о движении русского дрона в сторону Луцка из Ровенской области. Эту информацию подтверждал и секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский.

Сообщения о взрывах в городе поступило около 15:11. Информации о возможных последствиях удара к моменту публикации нет. Очевидно, власти сообщат об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Заметим, что после взрывов ситуация оставалась напряженной. "Еще один российский БПЛА движется из Ровенщины в Луцкий район", - написал около 15:20 секретарь Луцкого горсовета Андрей Разумовский.

Важно! Дроновая атака на украинские города продолжается почти непрерывно. Следите за тем, где движутся вражеские воздушные цели в хронологии 24 канала.

Где фиксировались последствия обстрелов?

В ночь на 12 сентября и утром Россия массированно атаковала Украину, нанеся удары по территории 10 областей. Враг применил сотни ракет и дронов, в результате чего погибли и десятки раненых. В Одессе ракета попала в многоэтажку – ранены 38 человек, еще двое жителей ищут под завалами.

Также дрон атаковал отель в Черноморске, где пострадали 11 человек. В Запорожье из-за удара "Шахеда" по жилым домам погибли два человека, еще шестеро ранены.

В Кривом Роге в результате ракетного удара по критической инфраструктуре погиб один человек, трое пострадали. Атаки также затронули Киевскую, Житомирскую и Ровенскую. В частности, на Киевщине ранены два человека, а на Житомирщине и Ривненщине зафиксировали повреждения АЗС.