В Луцке работает ПВО: Россия продолжает бить по городу несколько дней подряд

Луцк вечером 12 июля атаковали российские ударные беспилотники. В городе по целям работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

К теме В Днепре прогремели взрывы: россияне бьют баллистикой

Что известно о взрывах в Луцке

Тревога на Волыни прозвучала в 19:07. Воздушные силы писали об угрозе баллистики для региона, а также о движении ударных вражеских беспилотников типа "Шахед".

Городской голова Луцка Игорь Полищук написал в 19:12, что в направлении города летит вражеский беспилотник.

БПЛА курсом на Луцк. Будьте в безопасном месте!

– отметил мэр.

В 19:26 Полищук отметил, что по беспилотнику, который двигался в город, успешно отработала противовоздушная оборона. В то же время городской голова предупредил, что еще один вражеский дрон движется с севера Ровенской области в сторону Волынской области.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, дроновую и ракетную опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Россия уже не впервые атакует Луцк за несколько дней