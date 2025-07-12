В Луцке работает ПВО: Россия продолжает бить по городу несколько дней подряд
- Вечером 12 июля Луцк атаковали российские ударные беспилотники.
- Городской голова Игорь Полищук сообщил об успешной работе ПВО по беспилотнику, что двигался в город, и предупредил о еще одном дрон, что приближается.
Луцк вечером 12 июля атаковали российские ударные беспилотники. В городе по целям работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.
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Что известно о взрывах в Луцке
Тревога на Волыни прозвучала в 19:07. Воздушные силы писали об угрозе баллистики для региона, а также о движении ударных вражеских беспилотников типа "Шахед".
Городской голова Луцка Игорь Полищук написал в 19:12, что в направлении города летит вражеский беспилотник.
БПЛА курсом на Луцк. Будьте в безопасном месте!
– отметил мэр.
В 19:26 Полищук отметил, что по беспилотнику, который двигался в город, успешно отработала противовоздушная оборона. В то же время городской голова предупредил, что еще один вражеский дрон движется с севера Ровенской области в сторону Волынской области.
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Россия уже не впервые атакует Луцк за несколько дней
Российская армия массированно атаковала Волынь ночью 9 июля. В ОВА рассказали, что в регион залетело 50 БПЛА и 5 ракет, а основной целью атаки был Луцк.
Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказывал, что тогда в результате вражеского обстрела были возгорания и повреждения гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Кроме того, вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
Также взрывы на Волыни раздавались и в ночь на 12 июля. Громкие звуки местные жители слышали в течение нескольких часов.
В результате этой атаки было фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. К тому же произошло возгорание частного автомобиля.