В Луганске прилетело в нефтебазу, – "Атеш"

На временно оккупированных территориях становится все более неспокойно. В частности, в подконтрольном оккупантам Луганске, прозвучала целая серия взрывов.

Во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. момент прилета попал на видео, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия планирует раскрыть данные сотрудников ГУР во время новой ИПСО против Украины, – разведка

Целью могла быть военная база

На опубликованных кадрах заметно столб дыма. Местные телеграмм-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.

На месте прилета видно дым: смотрите видео

Также российские телеграмм-каналы традиционно пишут о "задымлении" и о том, что "все цели были сбиты". В то же время комментарии местных жителей и видео показывают обратное.



В Луганске есть прилеты / Скриншот 24 канала

Момент прилета в Луганске: смотрите видео

Кроме этого, пишут, что прилететь могло в военную базу вооруженных сил России. Однако официального подтверждения нет. В то же время агент партизанского движения "Атеш" сообщает, что в Луганске было попадание в нефтебазу в районе Острой могилы. Там отметили также, что "еще не вечер".

Ночью в Луганске тоже раздавались взрывы