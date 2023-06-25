В Луганске и Донецке раздались мощные взрывы: в небо взвился черный дым

В оккупированном Луганске раздался мощный взрыв, после чего в небо поднялся столб дыма. Впоследствии о взрывах сообщили и в Донецке.

О взрывах на временно оккупированных территориях Востока сообщают местные жители в сети.

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Луганск посетил "хлопок"

Во временно оккупированном Луганске 25 июня прогремел мощный взрыв. После этого в небо взвился столб черного дыма.



В Луганске прогремел взрыв / фото из соцсетей

Оккупационные власти традиционно игнорируют "хлопок" в городе и пока не сообщают, что произошло в городе. Однако можно предположить, что впоследствии российские пропагандисты начнут рассказывать басни о "точной работе" русской "пе-ве-о".

Пока оккупанты не сообщают подробности инцидента, местные жители в сети публикуют кадры места атаки.

Взрыв в Луганске: смотрите видео

Взрывы раздались и в Донецке

После "хлопка" в Луганске начали сообщать о взрывах в Донецке. Местные жители заявляют, что он раздался в Киевском районе города.

После взрыва в небо поднялся столб дыма: смотрите видео

Местные жители заявляют, что "прилет" произошел в районе бизнес-центра "Акула".

Последствия взрыва в Донецке: смотрите видео

Пока информация о жертвах или пострадавших в результате взрывов на оккупированных территориях не поступала.

"Хлопок" на оккупированных территориях – явление постоянное