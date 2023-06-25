В Луганске и Донецке раздались мощные взрывы: в небо взвился черный дым
В оккупированном Луганске раздался мощный взрыв, после чего в небо поднялся столб дыма. Впоследствии о взрывах сообщили и в Донецке.
О взрывах на временно оккупированных территориях Востока сообщают местные жители в сети.
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Луганск посетил "хлопок"
Во временно оккупированном Луганске 25 июня прогремел мощный взрыв. После этого в небо взвился столб черного дыма.
В Луганске прогремел взрыв / фото из соцсетей
Оккупационные власти традиционно игнорируют "хлопок" в городе и пока не сообщают, что произошло в городе. Однако можно предположить, что впоследствии российские пропагандисты начнут рассказывать басни о "точной работе" русской "пе-ве-о".
Пока оккупанты не сообщают подробности инцидента, местные жители в сети публикуют кадры места атаки.
Взрыв в Луганске: смотрите видео
Взрывы раздались и в Донецке
После "хлопка" в Луганске начали сообщать о взрывах в Донецке. Местные жители заявляют, что он раздался в Киевском районе города.
После взрыва в небо поднялся столб дыма: смотрите видео
Местные жители заявляют, что "прилет" произошел в районе бизнес-центра "Акула".
Последствия взрыва в Донецке: смотрите видео
Пока информация о жертвах или пострадавших в результате взрывов на оккупированных территориях не поступала.
"Хлопок" на оккупированных территориях – явление постоянное
- Украинские защитники продолжают наносить немалые потери россиянам на временно оккупированных территориях. К слову, 23 июня на левобережье Херсона прогремели мощные взрывы. В оккупированном Геническом ВСУ нанесли удар по базе росгвардейцев, а в Скадовске – прозвучала целая серия взрывов.
- Днем ранее, 22 июня, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, что значительно усложняет логистику оккупантов. Кроме того, "хлопок" посетил и оккупированный Джанкой. Ужасные местные сообщали о серии мощных взрывов, однако оккупационные власти никак не прокомментировали события.
- На Юге особенно активно "цветет хлопок". Мощные взрывы вблизи Мелитополя. И хотя оккупанты начали заявлять о якобы "работе ПВО", но на место "прилета" поехало несколько карет скорой.