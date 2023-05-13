В Луганске снова раздались взрывы: над городом поднялся дым

Во временно оккупированном Луганске утром 13 мая раздались взрывы. Над одним из районов города поднялся столб густого дыма.

В сети российские пропагандисты утверждают, что атаковали район Юбилейного. Более того, в месте даже звучала воздушная тревога, информирует 24 Канал.

Другое туда не долетает, – военный эксперт предположил, что могло повлечь "хлопок" в Луганске

Над городом поднялся дым

В российских телеграм-каналах опубликовали кадры с места инцидента. Как пишут пропагандисты, один взрыв прогремел утром 13 мая. После этого 2 небо поднялся столб черного дыма.



После взрыва в небо поднялся дым / Фото из соцсетей

Информация о пострадавших не поступала. Однако в сети сообщают, что в домах поблизости вылетели окна, также частично повреждена крыша.

В сети публикуют кадры после взрыва: смотрите видео

После взрыва поднялся столб дыма: смотрите видео

Другие детали инцидента на сегодня неизвестны, однако пропагандисты уже обвинили в "обстрелах" Вооруженные Силы Украины.

Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что взрыв прогремел на территории якобы старого здания "Луганской академии внутренних дел". Оккупанты утверждают, что с 2015 года там размещались военные. В настоящее время "академия" якобы базируется в центре города.

Кроме того, "российские военкоры" предполагают, что в результате взрыва могут быть раненые и погибшие.

Луганск раньше уже посетил "хлопок"

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске раздалось несколько мощных взрывов. Местные утверждали, что около 18:00 прогремел взрыв вблизи одного из заводов, а впоследствии – еще один. Произошло это около 100 километров от линии фронта.

Вскоре россияне начали жаловаться в соцсетях и показали последствия взрывов. Так, стало известно, что взрывы прогремели на нефтехранилище. Впоследствии пропагандистские "военкоры" сообщили, что под атаку попал и "Машиностроительный завод "100". Это предприятие когда-то специализировалось на оборудовании для электронного машиностроения. Сейчас там якобы производят полимерные изделия".

Интересно, что перед "хлопком" на заводе в Луганске был зять Шойгу Алексей Столяров. Он опубликовал в соцсетях видео с места, где уже через час раздались взрывы.

В сети россияне начали скулить, что удар могли нанести ракетами Storm Shadow. Мол, Украина недавно их получила, а HIMARS не достает в Луганск.