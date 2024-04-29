Оккупанты увеличили штурмы и обстрелы Луганской области

В Луганской области фиксируют увеличение штурмов и обстрелов врагом. Цель российских войск известна – выйти на административную границу области.

О ситуации на этом направлении фронта рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского да Луганская ОВА.

Смотрите также Насколько быстро можно стабилизировать фронт: военный эксперт сказал, что поможет ВСУ

В частности, главнокомандующий сообщил, что ситуация на фронте в целом обострилась. По его словам, армия России пробует захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. следовательно, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, имея значительное преимущество в силах и средствах.

Сырский отметил, что за последнюю неделю тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка "динамически менялась": отдельные позиции переходят "рук в руки" несколько раз в течение суток.

Враг хочет выйти на границу Луганской области

В Луганской области армия России пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов

"Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области",– сообщил Сырский.

Количество обстрелов увеличилось

О явном увеличении штурмов и обстрелов российских войск в Луганской области сообщил и глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов",– отметил он.

Глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки атаки подверглись Новогоровке, Стельмаховка, а бои шли около Невского и в Серебрянском лесу.

Кроме того, под огонь россиян попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка, Макеевка.

К слову, оккупационные власти в так называемой "ЛНР" запретили проведение массовых мероприятий. Теперь на каждое событие, где планируют собраться более 50 человек, требуется разрешение местных ячеек фсб, министерства внутренних дел, военной комендатуры.